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«Укроборонпром» і Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки
08:29 11.06.2024 |
В Україні запрацював перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки у рамках створеного спільного підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") та світового німецького оборонного гіганта Rheinmetall.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань стратегічних промисловостей України.
Головне завдання нового майданчика - ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков заявив, що відкриття такого першого спільного сервісцентру є надзвичайно важливим для зміцнення оборонного потенціалу нашої країни.
"Це дасть нам змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність наших Збройних сил. Ми вдячні нашим німецьким партнерам за довіру і підтримку, які дають нам змогу впевнено рухатися до перемоги та інтегруватися в європейську систему колективної безпеки", - сказав він.
Зазначається, що на спільному виробничому майданчику працюватимуть українські фахівці, а технічний нагляд будуть здійснювати представники німецького партнера.
Гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін зазначив, що проект, реалізований у рамках великої програми взаємодії з Rheinmetall, "створює нові можливості для наших захисників і захисниць, які максимально оперативно отримуватимуть техніку для бою після ремонту та техобслуговування".
"Важливо, що це відбувається в Україні: іноземні партнери впевнені у нас, нашій професійності та високому потенціалі вітчизняного ОПК. Я вдячний керівництву німецького концерну за плідну взаємодію, яка дала змогу у стислі терміни обладнати та відкрити спільний виробничий майданчик", - сказав він.
Водночас гендиректор Rheinmetall AG Армін Паппергер зазначив, що для концерну вкрай важливо надати Україні ефективну та надійну підтримку.
"Коли справа доходить до постачання запасних частин, нашим головним пріоритетом є забезпечення максимальної доступності та швидке поповнення запасів. Для досягнення цієї мети ми використовуємо наявні канали оригінальних виробників, обробляємо матеріал самостійно та з партнерами. Ми також відновлюємо оригінальні ланцюжки постачання та інтегруємо місцеве виробництво в Україні", - зазначив Паппергер.
Співпраця Rheinmetall з Україною
У березні німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про наміри збудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виготовлення зброї.
У травні німецький концерн анонсував відкриття в Україні спільного виробництва ППО. В Міноборони України повідомили, що одне з виробництв уже запущене.
Крім того, Rheinmetall заявив про намір передати Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.
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