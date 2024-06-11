Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укроборонпром» і Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки

«Укроборонпром» і Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки

 

В Україні запрацював перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки у рамках створеного спільного підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") та світового німецького оборонного гіганта Rheinmetall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань стратегічних промисловостей України.

Головне завдання нового майданчика - ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков заявив, що відкриття такого першого спільного сервісцентру є надзвичайно важливим для зміцнення оборонного потенціалу нашої країни.

"Це дасть нам змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність наших Збройних сил. Ми вдячні нашим німецьким партнерам за довіру і підтримку, які дають нам змогу впевнено рухатися до перемоги та інтегруватися в європейську систему колективної безпеки", - сказав він.

Зазначається, що на спільному виробничому майданчику працюватимуть українські фахівці, а технічний нагляд будуть здійснювати представники німецького партнера.

Гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін зазначив, що проект, реалізований у рамках великої програми взаємодії з Rheinmetall, "створює нові можливості для наших захисників і захисниць, які максимально оперативно отримуватимуть техніку для бою після ремонту та техобслуговування".

"Важливо, що це відбувається в Україні: іноземні партнери впевнені у нас, нашій професійності та високому потенціалі вітчизняного ОПК. Я вдячний керівництву німецького концерну за плідну взаємодію, яка дала змогу у стислі терміни обладнати та відкрити спільний виробничий майданчик", - сказав він.

Водночас гендиректор Rheinmetall AG Армін Паппергер зазначив, що для концерну вкрай важливо надати Україні ефективну та надійну підтримку.

"Коли справа доходить до постачання запасних частин, нашим головним пріоритетом є забезпечення максимальної доступності та швидке поповнення запасів. Для досягнення цієї мети ми використовуємо наявні канали оригінальних виробників, обробляємо матеріал самостійно та з партнерами. Ми також відновлюємо оригінальні ланцюжки постачання та інтегруємо місцеве виробництво в Україні", - зазначив Паппергер.

Співпраця Rheinmetall з Україною

У березні німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про наміри збудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виготовлення зброї.

У травні німецький концерн анонсував відкриття в Україні спільного виробництва ППО. В Міноборони України повідомили, що одне з виробництв уже запущене.

Крім того, Rheinmetall заявив про намір передати Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4246
  0,1761
 0,44
EUR
 1
 43,4726
  0,3983
 0,91

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2444  0,14 0,35 40,9083  0,13 0,32
EUR 43,4456  0,01 0,01 44,3128  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3600  0,12 0,30 40,3900  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес