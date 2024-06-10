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Фонд держмайна продав завод російсько-грецького олігарха «ПентоПак» за 100 мільйонів
16:27 10.06.2024 |
Фонд держмайна продав завод, конфіскований у російсько-грецького олігарха Івана Саввіді, за 103 мільйони гривень.
Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.
"ФДМУ вперше продав санкційний завод. Мова йде про потужне підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі - "ПентоПак". Ринок визначив вартість цього об'єкту і переможна ставка повторного аукціону склала трохи більше 103 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на оплату вартості лота у покупця є 20 днів. Окрім запропонованої вартості інвестор вже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20,3 мільйонів гривень.
Довідка. Завод "ПентоПак" був конфіскований у родини російсько-грецького олігарха Саввіді. Кошти від його продажу підуть на відбудову у Фонд ліквідації наслідків російської агресії.
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