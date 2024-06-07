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АНАЛІТИКА

Швейцарія надасть 10 мільйонів франків для потреб Укрзалізниці

 

За грантовою угодою між Україною та Швейцарією для АТ «Укрзалізниця» будуть закуплені рейкові скріплення на 10 млн швейцарських франків.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Схвалено проєкт Додаткової угоди №1 до Грантової угоди між урядом України та урядом Швейцарської Конфедерації щодо проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України, вчиненої 23.12.2022», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що додаткова угода передбачає надання швейцарським урядом грантової допомоги для продовження реалізації проєкту та окреслює умови її залучення. Так, кошти гранту у 10 млн швейцарських франків передбачається спрямувати на закупівлю рейкових скріплень у швейцарського постачальника для потреб АТ «Укрзалізниця».

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" отримало першу партію з 25 тис. т рейок від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
 

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