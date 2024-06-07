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Швейцарія надасть 10 мільйонів франків для потреб Укрзалізниці
22:33 07.06.2024 |
За грантовою угодою між Україною та Швейцарією для АТ «Укрзалізниця» будуть закуплені рейкові скріплення на 10 млн швейцарських франків.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Схвалено проєкт Додаткової угоди №1 до Грантової угоди між урядом України та урядом Швейцарської Конфедерації щодо проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України, вчиненої 23.12.2022», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що додаткова угода передбачає надання швейцарським урядом грантової допомоги для продовження реалізації проєкту та окреслює умови її залучення. Так, кошти гранту у 10 млн швейцарських франків передбачається спрямувати на закупівлю рейкових скріплень у швейцарського постачальника для потреб АТ «Укрзалізниця».
Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" отримало першу партію з 25 тис. т рейок від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
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