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АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив угоду про кредит від KfW для відновлення системи передачі електрики

 

Кабінет Міністрів схвалив проєкт гарантійної угоди для залучення НЕК "Укренерго" кредиту від Кредитної установи для відбудови (KfW) в розмірі 30,4 млн євро для відновлення системи передачі.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

Зазначається, що Кабмін визнав за доцільне залучення НЕК "Укренерго" кредиту на проєкт із підвищення ефективності системи передачі електроенергії від KfW у розмірі 30,400 млн євро під державну гарантію.

"Схвалено проєкт гарантійної угоди між Кабінетом Міністрів України, що діє від імені України («Гарант»), та КfW, Франкфурт-на-Майні («KfW»), за проєктом «Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської обʼєднаної енергосистеми) IV», яка повʼязана із залученням кредиту", - написав Мельничук.

Як повідомлялося, за підтримки кредитної установи для відбудови KfW в Україні реалізується дев'ять інвестиційних проєктів на понад 345 млн євро.
 

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