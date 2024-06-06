Укрзалізниця запускає з Києва до Львова додатковий двоповерховий поїзд Skoda

Укрзалізниця запускає додатковий денний швидкісний поїзд Інтерсіті+ №741/742 Київ-Львів. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Двоповерховий електропоїзд Skoda CityElefant вирушатиме з Києва о 14:45, проїжджатиме Коростень (16:26-16:27), Підзамче (20:42-20:44) та прибуватиме до Львова о 20:56.

Назад поїзд вирушатиме зі Львова о 08:10 із зупинкою в Підзамче (08:21-08:23), Коростені (12:31-12:32) та прибуватиме до Києва о 14:10.

Поїзд відправлятиметься щосереди, щоп'ятниці та щонеділі з Києва до Львова (перший рейс - 9 червня) та щопонеділка, щочетверга та щосуботи - зі Львова до Києва (перший рейс - 10 червня).

Для зручнішого доїзду, у поїзда передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові.

Купити квитки можна у застосунку Укрзалізниці та на оновленому вебсайті.