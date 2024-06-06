Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укрзалізниця запускає з Києва до Львова додатковий двоповерховий поїзд Skoda

Укрзалізниця запускає з Києва до Львова додатковий двоповерховий поїзд Skoda

 

Укрзалізниця запускає додатковий денний швидкісний поїзд Інтерсіті+ №741/742 Київ-Львів. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Двоповерховий електропоїзд Skoda CityElefant вирушатиме з Києва о 14:45, проїжджатиме Коростень (16:26-16:27), Підзамче (20:42-20:44) та прибуватиме до Львова о 20:56.

Назад поїзд вирушатиме зі Львова о 08:10 із зупинкою в Підзамче (08:21-08:23), Коростені (12:31-12:32) та прибуватиме до Києва о 14:10.

Поїзд відправлятиметься щосереди, щоп'ятниці та щонеділі з Києва до Львова (перший рейс - 9 червня) та щопонеділка, щочетверга та щосуботи - зі Львова до Києва (перший рейс - 10 червня).

Для зручнішого доїзду, у поїзда передбачена зупинка на станції Підзамче у Львові.

Купити квитки можна у застосунку Укрзалізниці та на оновленому вебсайті.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,1537
  0,0283
 0,07
EUR
 1
 43,6270
  0,0187
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9840  0,10 0,26 40,6608  0,15 0,36
EUR 43,4168  0,25 0,56 44,2648  0,23 0,52

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1700  0,06 0,15 40,1850  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес