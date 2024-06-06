Фінансові новини
- |
- 06.06.24
- |
- 12:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укренерго» скасувало скандальний тендер на закупівлю кондиціонерів
11:54 06.06.2024 |
"Укренерго" заявило про скасування тендеру на закупівлю систем кондиціонування для потреб апарату управління.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Сьогодні тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасований. Процедуру скасування згідно законодавства вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх споживачів не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють", - наголосили в компанії.
Там пояснили, що опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, сервісні служби "Укренерго" почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.
Метою цієї закупівлі було забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу, додали в компанії.
"Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів. Задля уникнення маніпуляцій, тендер буде скасований. Ми будемо ремонтувати наявні системи кондиціонування для того, щоб забезпечити роботу технічної інфраструктури компанії", - зазначили в "Укренерго".
Тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення.
Також в "Укренерго" пообіцяли переглянути всі актуальні закупівлі охолоджуючих пристроїв.
"В наших офісах спекотно, як і в кожному іншому офісі в Україні. Сьогодні також внутрішні комунікації ще раз нагадають нашим співробітникам, які працюють в офісних приміщеннях, як правильно переносити спеку і що в компанії зараз немає дрес-коду", - підсумували в "Укренерго".
Кондиціонери для "Укренерго"
Напередодні стало відомо, що "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління. Очікувана вартість закупівлі складала 629 130 грн.
Раніше в "Укренерго" пояснили зростання споживання електроенергії використанням кондиціонерів, хмарністю, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшенням обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.
До того голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня, з 3 по 9 червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|QR-код буде повністю доступний у «Резерв+» 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
|Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Укренерго» скасувало скандальний тендер на закупівлю кондиціонерів
|«Укренерго» оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. Раніше в компанії заявляли, що через них росте дефіцит електроенергії
|Нацбанк оскаржить судове рішення про повернення на ринок банку «Конкорд»
|«Укргазвидобування» за 5 міс. запустила 36 нових свердловин
|УЗ у травні збільшила обсяг пасажирських перевезень на 21%
|Запоріжсталь у травні скоротила обсяги виробництва основної продукції на 11%
|Медмережа «Добробут» відкрила дві власні діагностичні лабораторії
Бізнес
|OnePlus Ace 3V - найпродуктивніший у світі смартфон середнього класу за версією AnTuTu
|vivo захопила рейтинг найпродуктивніших смартфонів за версією AnTuTu
|Журнал Time назвав сотню найвпливовіших компаній року
|Японія планує за допомогою ШІ виявляти аномалії на орбіті Землі
|Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї
|Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі
|Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870