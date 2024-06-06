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АНАЛІТИКА

«Укренерго» скасувало скандальний тендер на закупівлю кондиціонерів

 

"Укренерго" заявило про скасування тендеру на закупівлю систем кондиціонування для потреб апарату управління.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Сьогодні тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасований. Процедуру скасування згідно законодавства вже розпочав наш закупівельний підрозділ. З моменту, коли компанія закликала всіх споживачів не вмикати кондиціонери, спліт-системи в наших будівлях та офісах не працюють", - наголосили в компанії.

Там пояснили, що опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, сервісні служби "Укренерго" почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

Метою цієї закупівлі було забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу, додали в компанії.

"Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів. Задля уникнення маніпуляцій, тендер буде скасований. Ми будемо ремонтувати наявні системи кондиціонування для того, щоб забезпечити роботу технічної інфраструктури компанії", - зазначили в "Укренерго".

Тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення.

Також в "Укренерго" пообіцяли переглянути всі актуальні закупівлі охолоджуючих пристроїв.

"В наших офісах спекотно, як і в кожному іншому офісі в Україні. Сьогодні також внутрішні комунікації ще раз нагадають нашим співробітникам, які працюють в офісних приміщеннях, як правильно переносити спеку і що в компанії зараз немає дрес-коду", - підсумували в "Укренерго".

Кондиціонери для "Укренерго"

Напередодні стало відомо, що "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління. Очікувана вартість закупівлі складала 629 130 грн.

Раніше в "Укренерго" пояснили зростання споживання електроенергії використанням кондиціонерів, хмарністю, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшенням обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

До того голова "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня, з 3 по 9 червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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