Фінансові новини
- |
- 05.06.24
- |
- 20:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укренерго» оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. Раніше в компанії заявляли, що через них росте дефіцит електроенергії
18:03 05.06.2024 |
НЕК "Укренерго" оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління. Відповідний тендер від 3 червня на майже 630 000 гривень зʼявився в системі Prozorro.
Планується закупити 4 чотири комплекти кондиціонерних систем:
- Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A
- Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E
- Кондиціонер спліт-система канальна середньонапірна інверторний 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт (2 комплекти).
У тендері також враховані послуги з установки систем кондиціонування.
Очікувана вартість закупівлі - 629 130 грн, кінцевий строк подання пропозицій - 11 червня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пов'язує зростання чистого попиту на безготівкову валюту в травні на 41% зі збільшенням видатків бюджету
ТОП-НОВИНИ
|Байден найближчими днями двічі зустрінеться з Зеленським
|Україна обмежила виїзд чоловіків з подвійним громадянством
|США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі
|ВР закріпила статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Укренерго» оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. Раніше в компанії заявляли, що через них росте дефіцит електроенергії
|Нацбанк оскаржить судове рішення про повернення на ринок банку «Конкорд»
|«Укргазвидобування» за 5 міс. запустила 36 нових свердловин
|УЗ у травні збільшила обсяг пасажирських перевезень на 21%
|Запоріжсталь у травні скоротила обсяги виробництва основної продукції на 11%
|Медмережа «Добробут» відкрила дві власні діагностичні лабораторії
Бізнес
|Журнал Time назвав сотню найвпливовіших компаній року
|Японія планує за допомогою ШІ виявляти аномалії на орбіті Землі
|Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї
|Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі
|Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870
|93-річний медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича
|Вічний довгобуд ігрової індустрії Star Citizen зібрала вражаючих $700 млн на краудфандингу