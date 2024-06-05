«Укренерго» оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. Раніше в компанії заявляли, що через них росте дефіцит електроенергії

НЕК "Укренерго" оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів для потреб апарату управління. Відповідний тендер від 3 червня на майже 630 000 гривень зʼявився в системі Prozorro.

Планується закупити 4 чотири комплекти кондиціонерних систем:

- Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A

- Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E

- Кондиціонер спліт-система канальна середньонапірна інверторний 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт (2 комплекти).

У тендері також враховані послуги з установки систем кондиціонування.

Очікувана вартість закупівлі - 629 130 грн, кінцевий строк подання пропозицій - 11 червня.