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Нацбанк оскаржить судове рішення про повернення на ринок банку «Конкорд»
17:39 05.06.2024 |
Національний банк оскаржить в апеляції рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 29 травня 2024 року про визнання протиправним та скасування рішення регулятора про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АКБ "Конкорд".
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
НБУ нагадує, що в серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "КОНКОРД" та його ліквідацію.
Сталося це через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
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