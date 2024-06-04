УЗ у травні збільшила обсяг пасажирських перевезень на 21%

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у травні 2024 року збільшило обсяг пасажирських перевезень на 21% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 2,4 млн пасажирів, повідомила пресслужба УЗ у телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, обсяг перевезень у внутрішньому сполученні збільшився минулого місяця на 22% - до 2,2 млн пасажирів, у міжнародному - на 21%, до 200 тис. пасажирів.

Лідером зростання у внутрішньому сполученні в травні став маршрут Київ - Чоп, який зріс на 221%. Це стало результатом розвитку станції Чоп як пересадочного хаба між внутрішніми і міжнародними поїздами, зокрема відкриття альтернативного варіанту подорожі до Будапешта і Відня після запуску поїздів 367/745 Луцьк/Київ - Чоп і 143/146 Чоп - Відень у грудні 2023 року, уточнили в УЗ.

Крім того, зростання на 52% і 66% продемонстрували маршрути Миколаїв - Київ і Київ - Миколаїв, відповідно. Високий попит спостерігався і на маршрутах Київ - Хмельницький - Київ, Київ - Хелм - Київ, Київ - Вінниця - Київ.

Раніше повідомлялося, що з початку року до середини травня УЗ збільшила обсяг перевезення пасажирів у міжнародному напрямку на 27,7% до майже 800 тис. пасажирів і очікує подальшого зростання в літні місяці.