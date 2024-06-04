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НБУ оштрафував Ощадбанк за порушення на платіжному ринку
22:57 03.06.2024 |
Національний банк за наслідками безвиїзного нагляду оштрафував державний Ощадбанк за порушення вимог законодавства на платіжному ринку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Йдеться про порушення Ощадбанком застосування посиленої аутентифікації користувача під час отримання дистанційного доступу до рахунку.
Також зазначено порушення обов'язку емітента надавати ПІН, індивідуальну облікову інформацію, що дозволяє здійснювати платіжні операції з використанням платіжного інструменту лише власнику платіжного інструменту.
Ще одне порушення - несвоєчасне блокування підозрілих платежів.
Сума штрафу - 170 000 грн.
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