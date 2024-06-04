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УЗ за 5 міс. збільшила обсяг перевезення вантажів на 30%
15:48 03.06.2024 |
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у січні-травні 2024 року перевезло 75,4 млн тонн вантажів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, повідомила пресслужба УЗ у понеділок.
Близько половини всіх вантажів (38 млн тонн) перевезено на експорт - це на 57% більше, ніж у січні-травні 2023 року, йдеться в повідомленні.
"Забезпечуємо стабільну роботу і перевозимо в повному обсязі комерційні вантажі. За підсумками п'яти місяців маємо досить вагомі показники як у загальних обсягах перевезень, так і в стратегічному для країни експортному сполученні. Зокрема, порівняно з минулим роком на 39% наростили експорт зернових. Готові й надалі повністю забезпечувати економіку країни та потреби бізнесу в перевезеннях", - наводяться в повідомленні слова голови правління УЗ Євгена Лященка.
За січень-травень-2024 обсяг перевезень у внутрішньому сполученні зріс на 6,7% проти січня-травня-2023 року - до 32,9 млн тонн. Імпорт вантажів збільшився на 68,5% до 4,3 млн тонн, експорт - на 57%, до 38 млн тонн.
Як зазначається, в обсягах перевезення за окреслений період лідирували залізна та марганцева руда - 19,3 млн тонн; зернові вантажі - 18,8 млн тонн; кам'яне вугілля - 11,5 млн тонн; мінбудматеріали - 10,8 млн тонн.
Раніше повідомлялося, що в січні-квітні 2024 року УЗ збільшила обсяг перевезення вантажів на 28,7% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 59,9 млн тонн, при цьому в експортному напрямі цей показник зріс на 48,8% - до 30,4 млн тонн.
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