Держава змінила Укртатнафті тип акціонерного товариства – з публічного на приватне

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", якій належить найбільший в Україні Кременчуцький нафтопереробний завод, за рішенням акціонерів стала приватним акціонерним товариством. Про це повідомляється у системі розкриття інформації SMIDA.

Рішення було ухвалене 21 травня на позачергових загальних зборах акціонерів, а вже 23 травня компанію перереєстрували під новою назвою АТ "Укртатнафта".

Укртатнафта колись уже була закритим (приватним) акціонерним товариством, але у 2010 році змінила його тип на відкрите (публічне).

Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій між наявними акціонерами.

