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АНАЛІТИКА

Держава змінила Укртатнафті тип акціонерного товариства – з публічного на приватне

13:53 03.06.2024 |

Новини компаній

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", якій належить найбільший в Україні Кременчуцький нафтопереробний завод, за рішенням акціонерів стала приватним акціонерним товариством. Про це повідомляється у системі розкриття інформації SMIDA.

Рішення було ухвалене 21 травня на позачергових загальних зборах акціонерів, а вже 23 травня компанію перереєстрували під новою назвою АТ "Укртатнафта".

Укртатнафта колись уже була закритим (приватним) акціонерним товариством, але у 2010 році змінила його тип на відкрите (публічне).

Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій між наявними акціонерами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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