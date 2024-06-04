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Держава змінила Укртатнафті тип акціонерного товариства – з публічного на приватне
13:53 03.06.2024 |
Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", якій належить найбільший в Україні Кременчуцький нафтопереробний завод, за рішенням акціонерів стала приватним акціонерним товариством. Про це повідомляється у системі розкриття інформації SMIDA.Рішення було ухвалене 21 травня на позачергових загальних зборах акціонерів, а вже 23 травня компанію перереєстрували під новою назвою АТ "Укртатнафта".
Укртатнафта колись уже була закритим (приватним) акціонерним товариством, але у 2010 році змінила його тип на відкрите (публічне).
Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій між наявними акціонерами.
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