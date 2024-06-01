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АНАЛІТИКА

Укрнафта планує відновити видобуток на 30 ліквідованих свердловинах

 

Укрнафта почала приймання заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів. Про це повідомила пресслужба компанії.

"План на 2024 рік - розпочати відновлення 30 свердловин шляхом буріння бокових стовбурів. Уже є зацікавлені компанії, які отримали доступ до бази геологічних даних по цих свердловинах", - розповів заступник директора ПАТ "Укрнафта" Володимир Гришаненко.

Ревіталізація свердловин - це важливий елемент підвищення видобутку, зазначають в Укрнафті.

Спеціалісти компанії провели аудит 4222 ліквідованих свердловин, які є власністю компанії, 2100 знаходяться у межах спецдозволів "Укрнафти" і лише 700 із них - у межах контурів запасів. Тобто їх можна відновлювати та отримувати додатковий видобуток.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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