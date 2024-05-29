Фінансові новини
- |
- 29.05.24
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергоатом цьогоріч виплатив ₴48,4 мільярда за ПСО
14:08 29.05.2024 |
НАЕК «Енергоатом» з початку 2024 року виплатив ДП «Гарантований покупець» 48,4 млрд грн за послугу із забезпечення доступності електроенергії для населення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом.
«У січні-березні 2024-го за послугу ПСО сплачено 100%, або 42 105 млн грн», - йдеться у повідомленні.
За квітень 2024 року вартість послуги ПСО становила 7,183 млрд грн, з яких Енергоатом сплатив 6,304 млрд грн.
Зазначається також, що впродовж минулого року компанія скоротила заборгованість за ПСО, утворену у березні-грудні 2022 року, на 5,8 млрд грн, до 14,877 млрд грн. Енергоатом запевняє, що виконує ПСО у максимально можливому обсязі, з урахуванням поточної ситуації в енергосистемі та умов енергоринку.
Як повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» у 2023 році виплатив ДП «Гарантований покупець» весь обсяг зобов'язань за послугу із забезпечення доступності електроенергії для населення - 127,994 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексзаступнику керівника ОПУ призначили 10 млн грн застави
|Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року
|Комітет ПАРЄ визнав стирання РФ української культурної ідентичності елементом геноциду
|Швеція відмовилася від планів щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Енергоатом цьогоріч виплатив ₴48,4 мільярда за ПСО
|Японія передала Укрзалізниці рейки для відновлення та капремонту колій
|Україна цього року збільшила видобуток газу на 10%
|Vodafone тестує 5G в Україні, - Федоров
|Верховний суд відмовився переглянути часткову націоналізацію заправок Shell
|АРМА повернула кошти «Добробуту» з нарахованими відсотками
Бізнес
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди
|Ілон Маск хоче випустити суперкомп’ютер від xAI
|GPT-4 перевершує людей-аналітиків у прогнозуванні корпоративних прибутків, – дослідження Чиказького університету
|Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів
|Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS
|Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд