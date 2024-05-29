Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Енергоатом цьогоріч виплатив ₴48,4 мільярда за ПСО

 

НАЕК «Енергоатом» з початку 2024 року виплатив ДП «Гарантований покупець» 48,4 млрд грн за послугу із забезпечення доступності електроенергії для населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом.

«У січні-березні 2024-го за послугу ПСО сплачено 100%, або 42 105 млн грн», - йдеться у повідомленні.

За квітень 2024 року вартість послуги ПСО становила 7,183 млрд грн, з яких Енергоатом сплатив 6,304 млрд грн.

Зазначається також, що впродовж минулого року компанія скоротила заборгованість за ПСО, утворену у березні-грудні 2022 року, на 5,8 млрд грн, до 14,877 млрд грн. Енергоатом запевняє, що виконує ПСО у максимально можливому обсязі, з урахуванням поточної ситуації в енергосистемі та умов енергоринку.

Як повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» у 2023 році виплатив ДП «Гарантований покупець» весь обсяг зобов'язань за послугу із забезпечення доступності електроенергії для населення - 127,994 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3958
  0,0946
 0,23
EUR
 1
 43,9708
  0,2118
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2438  0,15 0,37 40,9550  0,04 0,10
EUR 43,6896  0,16 0,36 44,5975  0,28 0,63

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,13 0,31 40,5000  0,12 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес