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АНАЛІТИКА

Японія передала Укрзалізниці рейки для відновлення та капремонту колій

Японія передала Укрзалізниці рейки для відновлення та капремонту колій

 

"Укрзалізниця" отримала першу партію з 25 тис. тонн рейок від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Передача відбулася в рамках "Програми екстреного відновлення" від Уряду Японії.

Сертифікат на рейки вручив голові АТ "Укрзалізниця" Євгену Лященку Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Отримані рейки Р-65 Укрзалізниця використовуватиме для відновлення та капітального ремонту колій 1520 мм.

"На початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі було знищено єдиного вітчизняного виробника залізничних рейок, тому вони є наразі критичною позицією для компанії. Лише для виконання ремонтів ми потребуємо щороку 70-100 тис. тонн рейок. Крім того, під час війни чи не щодня залізничники вимушені відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру.

Отримані рейки плануємо використовувати для ремонту основних магістралей на напрямках Київ - Львів, Київ - Одеса, Київ - Ужгород, Київ - Дніпро", - зауважив Лященко.

"Сьогодні від імені Уряду Японії раді передати Укрзалізниці 25 тис. тонн високоякісних рейок японського виробництва. Це еквівалентно 190 км залізничного шляху. Ці ресурси закуплені й відправлені через JICA для зміцнення стійкості залізничної мережі України, щоб у подальшому сприяти відновленню та економічному зростанню завдяки збільшенню потоку людей та вантажів", - розповів Мацуда Кунінорі

Перша партія рейок вже прибула та відвантажена на станції Мостиська. Усі ж 25 тис. тонн рейок надійдуть до кінця 2024 року.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Японія
 

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