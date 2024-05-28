Верховний суд відмовився переглянути часткову націоналізацію заправок Shell

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовився переглянути часткову націоналізацію українських заправок Shell. Про це повідомляється в судовому реєстрі.

На початку квітня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави 49% частки в статутному капіталі ТОВ "Альянс Холдинг" пропорційно до частки підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова.

Shell як бенефіціар ТОВ "Альянс Холдинг" не погодився з рішенням суду, бо після початку повномасштабної війни частку Худайнатова у Cicerone Holding B.V. (єдиний номінальний власник ТОВ "Альянс Холдинг") розмили з 49% до 2,56%.

Позиція Shell не переконала апеляційну палату ВАКС, і вона ухвалила рішення на користь держави.

Не погодившись з оскаржуваним судовим рішенням, представник Cicerone Holding B.V. звернувся до Верховного суду з касаційною скаргою.

Суд вказав, що стаття 283-1 Кодексу адміністративного судочинства не передбачає можливості оскарження рішень апеляційної палати ВАКС у справах про застосування санкцій, і відмовив у відкритті касаційного провадження.