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Верховний суд відмовився переглянути часткову націоналізацію заправок Shell
13:14 28.05.2024 |
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовився переглянути часткову націоналізацію українських заправок Shell. Про це повідомляється в судовому реєстрі.
На початку квітня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави 49% частки в статутному капіталі ТОВ "Альянс Холдинг" пропорційно до частки підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова.
Shell як бенефіціар ТОВ "Альянс Холдинг" не погодився з рішенням суду, бо після початку повномасштабної війни частку Худайнатова у Cicerone Holding B.V. (єдиний номінальний власник ТОВ "Альянс Холдинг") розмили з 49% до 2,56%.
Позиція Shell не переконала апеляційну палату ВАКС, і вона ухвалила рішення на користь держави.
Не погодившись з оскаржуваним судовим рішенням, представник Cicerone Holding B.V. звернувся до Верховного суду з касаційною скаргою.
Суд вказав, що стаття 283-1 Кодексу адміністративного судочинства не передбачає можливості оскарження рішень апеляційної палати ВАКС у справах про застосування санкцій, і відмовив у відкритті касаційного провадження.
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