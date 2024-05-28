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АНАЛІТИКА

Фонд державного майна зняв арешт із заводу «Аерок»

 

Фонд державного майна зняв арешт із корпоративних прав підсанкційного заводу з виробництва газобетонних виробів «Аерок»; підприємство готове до продажу на аукціоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль у Телеграмі.

"Всі санкційні об'єкти, які йдуть у Фонд, мають певні обтяження. Тому ми проводимо повний комплекс робіт з очищення таких активів, щоб майбутній власник володів максимально повною інформацією про підприємство та не мав проблем із продовженням його діяльності. На сьогодні «Аерок» - це чистий актив, який можна виставляти на онлайн-аукціон", - зазначив Коваль.

Він нагадав, що ТОВ «Аерок» - один із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні. Має потужності у Київській та Львівській областях. У 2023 році Вищий антикорупційний суд передав підприємство у ФДМУ.

Як повідомлялось, нині в управлінні ФДМУ перебувають 753 санкційних активи. Близько 30% з них розташовані на тимчасово окупованих територіях. По всіх інших об'єктах ФДМУ працює над юридичним «очищенням» і підготовкою до реалізації.

Всі кошти з продажу санкційних активів спрямовуються у фонд ліквідації наслідків збройної агресії
 

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