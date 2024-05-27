ФДМ почав розпродаж непрофільних активів «Лісів України». Провів аукціони на 10 млн грн

Фонд державного майна провів онлайн-аукціони з продажу непрофільних активів держкомпанії "Ліси України" у Сумській області. Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

Йдеться про будинки з обладнанням деревообробної промисловості у селищі Вороніж. Їх продали за 8,15 млн грн, що вище за стартову ціну в 1,7 раза.

Також продано будинок площею 366,3 кв. м в урочищі "Ковалева" Шосткинського району. Переможець аукціону запропонував за нього 1,7 млн грн, що перевищує початкову вартість у 4,5 раза.

За кожен лот змагалися по п'ять учасників.

Загалом до бюджету України надійде 9,85 млн грн від продажу цих активів.

"Ліси України" передає Фонду держмайна непрофільні активи, які дісталися у спадок від лісгоспів та потребують значних витрат на утримання. Це старі санаторії, цехи, склади та контори.

Наприкінці минулого року головою "Лісів України" було затверджено Юрія Болоховця, який обіцяв оптимізувати роботу держпідприємства. Були проведені масові звільнення та закрито цехи перероблення деревини по всій Україні через їх збитковість.