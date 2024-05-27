Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ФДМ почав розпродаж непрофільних активів «Лісів України». Провів аукціони на 10 млн грн

 

Фонд державного майна провів онлайн-аукціони з продажу непрофільних активів держкомпанії "Ліси України" у Сумській області. Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

Йдеться про будинки з обладнанням деревообробної промисловості у селищі Вороніж. Їх продали за 8,15 млн грн, що вище за стартову ціну в 1,7 раза.

Також продано будинок площею 366,3 кв. м в урочищі "Ковалева" Шосткинського району. Переможець аукціону запропонував за нього 1,7 млн грн, що перевищує початкову вартість у 4,5 раза.

За кожен лот змагалися по п'ять учасників.

Загалом до бюджету України надійде 9,85 млн грн від продажу цих активів.

"Ліси України" передає Фонду держмайна непрофільні активи, які дісталися у спадок від лісгоспів та потребують значних витрат на утримання. Це старі санаторії, цехи, склади та контори.

Наприкінці минулого року головою "Лісів України" було затверджено Юрія Болоховця, який обіцяв оптимізувати роботу держпідприємства. Були проведені масові звільнення та закрито цехи перероблення деревини по всій Україні через їх збитковість.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3012
  0,1859
 0,46
EUR
 1
 43,7590
  0,2680
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9096  0,13 0,34 40,5069  0,21 0,52
EUR 43,2838  0,31 0,71 44,0250  0,25 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2800  0,23 0,57 40,3050  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес