Укрзалізниця збирається придбати 80 електричних локомотивів: оголошено тендер

Укрзалізниця планує придбати 80 електричних локомотивів за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку й інвестиційного гранту від уряду Сполучених Штатів Америки у рамках проєкту Світового банку з відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC). Про це повідомляється на тендерному порталі ECEPP (EBRD Client e-Procurement Portal).

Загальна сума закупівлі - 480 млн євро, з яких 300 млн євро - від ЄБРР і $190 млн - від США.

Мета проєкту - придбання до 80 електричних магістральних локомотивів подвійного живлення (постійний і змінний струм) з мінімальною робочою швидкістю 120 км/год.

Потенційні постачальники мають подати два варіанти тендерної пропозиції: на 80 локомотивів у двох окремих контрактах (30 за гроші Світового банку і 50 за гроші ЄБРР) та на 30 локомотивів одним контрактом (за гроші Світового банку).

Мінімальні вимоги до учасників передбачають досвід з виконання щонайменше двох подібних контрактів на 10 локомотивів та виробничі потужності щонайменше на 18 локомотивів на рік.

Тендерні пропозиції приймаються до 11:00 22 липня.