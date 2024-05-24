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Укрзалізниця збирається придбати 80 електричних локомотивів: оголошено тендер
13:54 24.05.2024 |
Укрзалізниця планує придбати 80 електричних локомотивів за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку й інвестиційного гранту від уряду Сполучених Штатів Америки у рамках проєкту Світового банку з відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC). Про це повідомляється на тендерному порталі ECEPP (EBRD Client e-Procurement Portal).
Загальна сума закупівлі - 480 млн євро, з яких 300 млн євро - від ЄБРР і $190 млн - від США.
Мета проєкту - придбання до 80 електричних магістральних локомотивів подвійного живлення (постійний і змінний струм) з мінімальною робочою швидкістю 120 км/год.
Потенційні постачальники мають подати два варіанти тендерної пропозиції: на 80 локомотивів у двох окремих контрактах (30 за гроші Світового банку і 50 за гроші ЄБРР) та на 30 локомотивів одним контрактом (за гроші Світового банку).
Мінімальні вимоги до учасників передбачають досвід з виконання щонайменше двох подібних контрактів на 10 локомотивів та виробничі потужності щонайменше на 18 локомотивів на рік.
Тендерні пропозиції приймаються до 11:00 22 липня.
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