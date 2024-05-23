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Укрнафта протестувала нову технологію. Нафтовіддача збільшилась на 17%
17:08 23.05.2024 |
Укрнафта вперше у своїй історії почала застосовувати технологію збільшення нафтовіддачі з пластів шляхом закачування полімерних систем. Про це повідомила пресслужба компанії.
Результатом стало зростання дебіту нафти на дослідній ділянці одного із західних родовищ компанії на майже 17%.
Потоковідхилювальну технологію із застосуванням зшитих полімерних систем фахівці компанії вперше застосували у лютому 2024 року на одному з родовищ Івано-Франківщини. З її допомогою планували оптимізувати системи підтримання пластового тиску.
У нагнітальну свердловину закачали 130 кубометрів зшитої полімерної композиції.
"Йдеться про закачування у нагнітальну свердловину полімерної композиції, щоб блокувати промиті зони від нагнітальних до видобувних свердловин і залучити попередньо не охоплені ділянки покладу", - пояснили в Укрнафті.
Протягом двох місяців фахівці проводили моніторинг і зафіксували зменшення обводненості, а також збільшення дебіту в здатних до реагування видобувних свердловинах.
Загальний приріст дебіту нафти на об'єкті досліджень склав 16,9%.
Впровадження цієї технології запланували на родовищах усіх структурних підрозділів Укрнафти.
"Об'єкти вже визначені, реагенти закуплені", - додали в компанії.
Укрнафта отримала додатковий дебіт 138 тонн нафти на добу після робіт з інтенсифікації видобутку на одному із західних родовищ. Це +24% від видобутку всього Нафтогазодобувного управління "Бориславнафтогаз".
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