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АНАЛІТИКА

Укрнафта протестувала нову технологію. Нафтовіддача збільшилась на 17%

 

Укрнафта вперше у своїй історії почала застосовувати технологію збільшення нафтовіддачі з пластів шляхом закачування полімерних систем. Про це повідомила пресслужба компанії.

Результатом стало зростання дебіту нафти на дослідній ділянці одного із західних родовищ компанії на майже 17%.

Потоковідхилювальну технологію із застосуванням зшитих полімерних систем фахівці компанії вперше застосували у лютому 2024 року на одному з родовищ Івано-Франківщини. З її допомогою планували оптимізувати системи підтримання пластового тиску.

У нагнітальну свердловину закачали 130 кубометрів зшитої полімерної композиції.

"Йдеться про закачування у нагнітальну свердловину полімерної композиції, щоб блокувати промиті зони від нагнітальних до видобувних свердловин і залучити попередньо не охоплені ділянки покладу", - пояснили в Укрнафті.

Протягом двох місяців фахівці проводили моніторинг і зафіксували зменшення обводненості, а також збільшення дебіту в здатних до реагування видобувних свердловинах.

Загальний приріст дебіту нафти на об'єкті досліджень склав 16,9%.

Впровадження цієї технології запланували на родовищах усіх структурних підрозділів Укрнафти.

"Об'єкти вже визначені, реагенти закуплені", - додали в компанії.

Укрнафта отримала додатковий дебіт 138 тонн нафти на добу після робіт з інтенсифікації видобутку на одному із західних родовищ. Це +24% від видобутку всього Нафтогазодобувного управління "Бориславнафтогаз".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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