Мережа EVA почала інвестувати в салони краси

Мережа магазинів EVA почала інвестувати кошти у салони краси - Beauty Salon by EVA, які займаються кометологією та доглядом за волоссям.

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.

Перший Beauty Salon by EVA розташувався в київському ТРЦ Respublika Park, площа якого становить 26 кв. м при загальній площі магазину 643 кв. м.

Інвестиції в магазин, відкритий наприкінці 2023 року, сягали 15,5 млн грн, розповіла директорка напряму EVA Beauty Василина Петлицька. Сума інвестицій в запуск салона краси склала 1,7 млн грн.

Beauty Salon by EVA розділений на зону догляду за волоссям та косметологічний кабінет, пропонує такі послуги, як стрижка, укладка, фарбування, лікувальні процедури для волосся, послуги косметолога.



