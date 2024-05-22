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Йоганн Вольфганг фон Гете
Фонд держмайна визначив стартову вартість топових об'єктів приватизації Аерок і ОГХК
14:01 22.05.2024 |
Фонд державного майна визначив стартову ціну ще двох топових об'єктів приватизації - компанії "Аерок" (виробник газобетону, який конфіскували у групи ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова) і Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (один з найбільших виробників титанової сировини у світі).
Фонд державного майна визначив стартову ціну ще двох топових об'єктів приватизації - компанії "Аерок" (виробник газобетону, який конфіскували у групи ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова) і Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (один з найбільших виробників титанової сировини у світі).
"Аерок - орієнтовно 960 млн грн. Об'єднана гірничо-хімічна компанія (Іршанський і Вільногірський збагачувальні комбінати) також підтверджена ціна, будем стартувати з 3,9 млрд грн", - сказав голова ФДМ Віталій Коваль в інтерв'ю Forbes у середу, 22 травня.
План приватизації на 2024 рік встановлено на рівні 4 млрд грн, але, за словами Коваля, "внутрішня ціль - набагато більша".
"Два тижні тому я був у Дубліні на найбільшій світовій конференції титанової галузі. Там наші потенційні клієнти. Сім різних бізнес-груп, які виявляли інтерес до ОГХК до війни, сьогодні на словах підтверджують свою зацікавленість. ОГХК - це бізнес на десятиліття", - сказав Коваль.
Компанія Аерок була заснована у грудні 2006 року для будівництва заводу з виробництва автоклавного газобетону у місті Березань Київської області та у 2008 році в Обухові. Андрій Молчанов - гендиректор та основний акціонер девелоперської групи ЛСР. Його вітчим Юрій Молчанов працював в адміністрації Санкт-Петербурга у 2003-2012 роках. З 2012 року Молчанов-старший обіймає посаду старшого віцепрезидента ВТБ.
Об'єднана гірничо-хімічна компанія - один із найбільших у світі виробників титанової сировини, має 4% світового ринку та входить до першої десятки у світі за обсягами виробництва. Є лідером із випуску ільменітового, рутилового й цирконового концентратів в Україні та Європі.
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