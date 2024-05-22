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АНАЛІТИКА

Нібулон закликав змінити формат бронювання: варіант з 50% вже не працює

 

Агрохолдинг "Нібулон" вважає недосконалим нинішній підхід до бронювання працівників від мобілізації. Про це LIGA.net розказав директор із взаємодії з органами влади Нібулону Михайло Різак.

Зараз діє так званий "процентний" підхід, коли критично важливі для економіки підприємства можуть забронювати 50% працівників.

Але чотири цикли бронювання призвели до того, що Нібулон фізично більше не може забронювати й зберегти усіх потрібних працівників.

Оскільки частину людей мобілізували, частка ключових працівників перевищила передбачені постановою Кабміну 50%.

"Можу сказати, що експонентна залежність призвела до того, що 1350 працівників забезпечення виробничого циклу на початку війни становила 37%, в 2023 році - це вже було 48%, а наразі 77% від військовозобов'язаних", - сказав Різак, оцінюючи кількість військовозобов'язаних у Нібулоні.

Тому компанія пропонує перейти до підходу з бронюванням усіх працівників, потрібних для збереження виробничого циклу, починаючи від інженера і закінчуючи водієм вантажівки.

Нібулон - один з найбільших українських сільськогосподарських виробників та експортерів. Компанія заснована у Миколаєві у 1991 році. Засновник та незмінний генеральний директор Нібулону Герой України Олексій Вадатурський загинув 31 липня 2022 року внаслідок російського обстрілу Миколаєва.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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