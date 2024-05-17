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Уряд поставив задачу «Нафтогазу» щодо видобутку газу
13:37 17.05.2024 |
НАК "Нафтогаз України" повинен у 2024 році збільшити видобуток газу до 15 млрд кубометрів. Компанія вже нарощує видобуток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
"Завдання, яке також напряму пов'язано з нашою енергетичною незалежністю та стійкістю - це збільшення видобутку енергоресурсів. Насамперед ми говоримо про видобуток газу", - сказав він.
За його словами, у 2023 році державний "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин. Від початку цього року було запущено ще 7 нових свердловин.
"Важливо, що компанія досягла найвищого видобутку за відповідний період впродовж останніх двох років. Завдання на 2024 рік для "Нафтогазу" - вийти на видобуток у розмірі близько 15 мільярдів кубів газу", - повідомив Шмигаль.
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