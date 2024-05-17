Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд поставив задачу «Нафтогазу» щодо видобутку газу

 

НАК "Нафтогаз України" повинен у 2024 році збільшити видобуток газу до 15 млрд кубометрів. Компанія вже нарощує видобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Завдання, яке також напряму пов'язано з нашою енергетичною незалежністю та стійкістю - це збільшення видобутку енергоресурсів. Насамперед ми говоримо про видобуток газу", - сказав він.

За його словами, у 2023 році державний "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин. Від початку цього року було запущено ще 7 нових свердловин.

"Важливо, що компанія досягла найвищого видобутку за відповідний період впродовж останніх двох років. Завдання на 2024 рік для "Нафтогазу" - вийти на видобуток у розмірі близько 15 мільярдів кубів газу", - повідомив Шмигаль.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,4305
  0,1466
 0,37
EUR
 1
 42,8452
  0,0049
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес