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Укрзалізниця передала ЗСУ ще два вагони для евакуації поранених
10:58 17.05.2024 |
Укрзалізниця передала ще два модернізовані вагони для евакуації поранених. Загалом за два роки залізничники переобладнали вже 68 вагонів для потреб медичної евакуації, повідомила пресслужба компанії.
Такі вагони обладнані генераторами для автономного живлення, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами та іншою технікою.
Це дає змогу максимально безпечно транспортувати поранених різного ступеня важкості та надавати екстрену хірургічну і реанімаційну допомогу в дорозі.
"Дякуємо лікарям Командування медичних сил, що рятують життя на борту", - йдеться у дописі.
Уперше медичний евакуаційний поїзд Укрзалізниця разом із Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством оборони, Командуванням медичних сил продемонструвала у середині березня.
Тоді в компанії розповіли, що перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Відтоді медичні вагони поступово ставали комплекснішими, оснащувалися обладнанням нового покоління.
Повідомлялося, що до кінця 2024 року УЗ планує переобладнати ще вісім вагонів для потреб медичної евакуації.
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