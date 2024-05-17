Коломойський не зміг через суд розірвати договори поруки за кредитами з Нацбанком

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до Нацбанку та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими ПриватБанком до його націоналізації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду. Ретельно дослідивши матеріали справи, суд підтримав правову позицію Національного банку, яка полягала, зокрема в тому, що сам факт зміни власника корпоративних прав ПриватБанку внаслідок націоналізації не призвів до зміни прав та обов'язків сторін за договорами", - прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

У Нацбанку нагадують, що у 2017 році Коломойський подав позов до Печерського районного суду міста Києва про розірвання договорів особистої поруки, за якими він гарантував повернення ПриватБанком отриманих ним кредитів рефінансування. Печерський районний суд міста Києва 20 квітня 2019 року задовольнив його позов. Не погодившись із винесеним рішенням, Національний банк оскаржив його в суді апеляційної інстанції, який підтримав правову позицію Національного банку.

Як відомо, впродовж 2008-2014 років Національний банк надав ПриватБанку кредити рефінансування на загальну суму 18,3 млрд грн.

У 2015 році Коломойський, який на той час був співвласником ПриватБанку, в рахунок забезпечення погашення зазначених кредитів уклав з Національним банком договори поруки. Фактично, він взяв на себе особисті зобов'язання за погашення заборгованості банку перед Національним банком, проте не виконав жодного з цих зобов'язань.

У квітні 2020 року державний ПриватБанк повністю повернув Національному банку отримане рефінансування.

Як повідомлялось, ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів ПриватБанку, який пов'язують із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінювався у 212,795 млрд грн.