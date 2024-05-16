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Danone виведе російську «дочку» зі складу бенефіціарів Кременчуцького молокозаводу
17:34 16.05.2024 |
Міжнародна група компаній Danone виведе російську "дочку" зі складу бенефіціарів Кременчуцького молокозаводу. Угоду погодив Кабінет міністрів. Відповідне розпорядження №427 оприлюднено на сайті уряду.
100% акцій ПрАТ "Кременчуцький міськмолокозавод" (Данон Кремез) належать ПрАТ "Галактон", що є членом міжнародної групи компаній Danone. Кабмін погодив відчуження права участі цієї компанії на користь іншого члена групи Danone - ТОВ "Данон Дніпро".
На кінець першого кварталу 2024 року основним акціонером ПрАТ "Галактон" було АТ "Данон Росія" (РФ), якому належало 94,6235% української компанії. Решта 5,3765% належало ПрАТ "Кременчуцький міськмолокозавод".
На початку повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року, український уряд ухвалив постанову "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного часу", де передбачив подібну процедуру.
26 березня 2024 року до неї було внесено зміни з описом умов, за яких Кабмін ухвалює рішення про погодження відчуження права участі.
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