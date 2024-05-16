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Нацбанк позбавив усіх ліцензій страховика «Саламандра» і ввів тимчасову адміністрацію
11:56 16.05.2024 |
Національний банк України ухвалив рішення анулювати ПРАТ "СК "Саламандра" всі ліцензії, призначив тимчасову адміністрацію та відсторонив органи управління СК "Саламандра" від управління компанією.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк України ухвалив рішення про застосування до Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Саламандра" (ЄДРПОУ 21870998) (далі - ПРАТ "СК "Саламандра") заходу впливу у вигляді анулювання ліцензій.", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Національний банк у жовтні - грудні 2023 року здійснив планову інспекційну перевірку зазначеної страхової компанії. За результатами інспектування встановлено факт здійснення ПРАТ "СК "Саламандра" ризикової діяльності, що загрожує інтересам кредиторів та страхувальників, а саме формування страхових резервів у недостатньому розмірі (більше ніж на 10% від їх достатнього розміру, визначеного законодавством України) тричі протягом календарного року.
Рішення про застосування заходу впливу набрало чинності 14 травня 2024 року.
Також на виконання вимог статей 57, 66 Закону України "Про страхування" у зв'язку із встановленням факту наявності у ПРАТ "СК "Саламандра" зобов'язань за договорами страхування (перестрахування, співстрахування), одночасно з ухваленням рішення про анулювання страховику ліцензій Національний банк України 14 травня 2024 року ухвалив рішення про призначення тимчасової адміністрації в ПРАТ "СК "Саламандра" та відсторонення органів управління ПРАТ "СК "Саламандра" від управління компанією. Після ухвалення цього рішення тимчасовий адміністратор має негайно приступити до виконання своїх обов'язків відповідно до статей 57-60 Закону України "Про страхування".
Як повідомлялось, кількість учасників небанківського фінансового ринку у квітні 2024 року зменшилась до 1045, з'явився один новий учасник, 12 - залишили ринок.
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