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ОККО побудує біоетанольний завод на Тернопільщині
13:06 15.05.2024 |
Компанія «Лан-Ойл» з групи ОККО може отримати від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) EUR60 млн на будівництво першого в Україні приватного заводу з виробництва біоетанолу. Про це банк повідомляє на своєму сайті.
Як зазначається, загальна вартість проєкту, спонсорами якого виступають ВАТ «Концерн «Галнафтогаз» і провідний дистриб'ютор транспортного палива в Україні група компаній ОККО, становить EUR110 млн.
«На наступні три роки енергетика й біопаливо - основні інвестпроєкти нашої групи. За два роки ми плануємо побудувати біоетанольний завод у Тернопільській області потужністю 83 тис. т на рік. Заплановані інвестиції $120 млн», - сказали enkorr у прес-службі групи ОККО.
У компанії додали, що старт будівництва заплановано на цей рік.
«Очікуємо, що в Україні з'явиться чітка вимога додавати біоетанол до бензину. У такому разі ми зможемо закривати свої потреби на 100%, і це буде тільки третина виробництва. А дві третини продаватимемо на внутрішньому й зовнішньому ринках», - прокоментував СЕО ОККО Василь Даниляк.
Разом з цим в ОККО не стали розкривати умови кредитних угод.
Водночас у ЄБРР зазначили, що «проєкт сприятиме енергетичній безпеці України та декарбонізації енергетичного сектору шляхом створення внутрішнього джерела постачання палива з меншими на 70% викидами парникових газів порівняно з традиційними його видами. Очікується, що біопаливо, вироблене в результаті цього проєкту, відповідатиме директиві ЄС з відновлюваної енергії (RED III)».
У банку підкреслили, що фінансування надається за надзвичайних обставин, пов'язаних з війною в Україні, пропонуючи унікальний набір умов. Крім того, реалізація проєкту сприятиме професійній реінтеграції ветеранів війни, а також новим можливостям навчання для жінок-працівниць.
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