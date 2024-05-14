У Дніпрі продали будівлі збанкрутілого заводу Тарути за 45 млн грн

Частину майна збанкрутілого ПАТ "Дніпропетровський трубний завод" бізнесмена Сергія Тарути продали з аукціону за 45,12 млн грн. Торги відбулися в понеділок, 13 травня, свідчать дані Прозорро.Продажі.

Це 15-й лот майна боржника, до складу якого увійшли, зокрема, будівлі загальною площею 8674,4 кв. м:

→ виробнича будівля загальною площею 4459,8 кв. м. (склад рулонів стрічки)

→ будівлі та споруди складу рулонів стрічки ТЕСЦ з прибудовою загальною площею 2282,0 кв. м

→ нежитлова будівля загальною площею 1932,6 кв.м

На торгах, які стартували з ціни 44 млн грн, був лише один учасник - ТОВ "Дніпровський електромеханічний завод".

Компанія-переможець заснована 2013 року, займається механічним обробленням металевих виробів, виробництвом електричного устатковання, двигунів і турбін. Завод має сімох власників, це Євген і Павло Музикіни, Сергій Зубко, Анатолій Купенко, Владислав Синовець, Віталій Шульга (по 16% акцій у кожного) і Євген Садовський (4%).

2023 року на Дніпровському електромеханічному заводі різко зросла кількість працівників - до 244 проти 51 роком раніше.

Дохід компанії торік зріс у понад 10 разів порівняно з 2022-м - з 226,73 млн до 2,39 млрд грн, чистий прибуток - з 12,58 млн грн до 200,32 млн грн.

Зросли також активи (з 139,1 млн до 723 97 млн грн) і зобов'язання (з 82,79 млн грн до 487,02 млн).

Дніпропетровський трубний завод входить до корпорації ІСД, спеціалізувався на випуску безшовних та електрозварювальних труб і свого часу займав 9% ринку української трубної продукції.

Нині завод у напівзруйнованому стані.

Завод було визнано банкрутом ще 2021 року. Проблеми у заводу почалися з 2011 року через брак обігових коштів. У 2015 році було порушено першу справу про банкрутство за позовом Радикал Банку про повернення 10 млн грн боргу. Але завод виграв справу.