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Dragon Capital Фіали продав свій найбільший логістичний комплекс під Києвом
11:35 14.05.2024 |
Компанія Dragon Capital Томаша Фіали продала складський комплекс Amtel у Київській області.
Покупцем активу стала компанія "Гістіон" із Херсону, угоду закрили у березні 2024 року, пише українська редакція Forbes.
Засновники "Гістіона" - підприємці Олег Лебеденко та Геннадій Гірін, їм належить торгова марка фабрики дверей "Новий Стиль" - New Style Door Factory.
Гірін - керівник мережі "33 м2", яка об'єднує 25 будівельних супермаркетів. Також йому належить торговельна марка компанії і частка в ТРЦ "Суворівський" у Херсоні. Лебеденку належить торгова марка будівельних матеріалів Betonera.
Суму угоди в Dragon Capital не називають. За оцінками експертів, вартість продажу Amtel могла становити від $350 до $400 за кв. м, без урахування податків і додаткових витрат на угоду. Виходячи з цих оцінок, загальна вартість логістичного комплексу могла скласти $35-40 млн.
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