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АНАЛІТИКА

БЕБ направило до суду справу про ухилення від сплати податків на Полтавському ГЗК на 1,2 млрд грн

11:09 14.05.2024 |

Новини компаній

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили посадових осіб ПрАТ "Полтавський ГЗК" в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та видаванні свідомо неправдивих офіційних документів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що голова правління ГЗК за попередньою змовою з головним бухгалтером вносили неправдиві відомості до офіційних документів підприємства про нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд.

У податкових деклараціях підприємства відображалися обсяг та вартість товарної продукції у вигляді подрібненої руди, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів.

Таким чином підозрювані занизили податкові зобов'язання щодо рентної плати за користування надрами, що призвело до ненадходження понад 1,2 млрд грн до держбюджету України, стверджують в БЕБ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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