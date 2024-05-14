Фінансові новини
- |
- 14.05.24
- |
- 16:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
БЕБ направило до суду справу про ухилення від сплати податків на Полтавському ГЗК на 1,2 млрд грн
11:09 14.05.2024 |
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили посадових осіб ПрАТ "Полтавський ГЗК" в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та видаванні свідомо неправдивих офіційних документів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що голова правління ГЗК за попередньою змовою з головним бухгалтером вносили неправдиві відомості до офіційних документів підприємства про нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд.
У податкових деклараціях підприємства відображалися обсяг та вартість товарної продукції у вигляді подрібненої руди, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів.
Таким чином підозрювані занизили податкові зобов'язання щодо рентної плати за користування надрами, що призвело до ненадходження понад 1,2 млрд грн до держбюджету України, стверджують в БЕБ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США підвищують мита для товарів китайського експорту на суму $18 млрд на рік
ТОП-НОВИНИ
|Ukraine Facility: Євросоюз схвалив план України для отримання 50 мільярдів євро допомоги
|Блінкен прибув до Києва, «щоб продемонструвати непохитну підтримку України»
|Винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні протягом місяця, - прем'єр
|ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною з запобіжниками
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|В Україні запустили дві потужні глибинні свердловини газу
|У Дніпрі продали будівлі збанкрутілого заводу Тарути за 45 млн грн
|Dragon Capital Фіали продав свій найбільший логістичний комплекс під Києвом
|БЕБ направило до суду справу про ухилення від сплати податків на Полтавському ГЗК на 1,2 млрд грн
|АрселорМіттал Кривий Ріг у квітні майже вдвічі збільшив виробництво сталі та прокату
|Модернізація ТЕЦ і розвиток «зеленої» енергетики: Нафтогаз та Swedfund домовилися про співпрацю
Бізнес
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
|FT: світовий автопром почав робити ставку на plug-in гібриди замість електрокарів
|Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту