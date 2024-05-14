АрселорМіттал Кривий Ріг у квітні майже вдвічі збільшив виробництво сталі та прокату

Найбільший в Україні металургійний комбінат АрселорМіттал Кривий Ріг у квітні 2024 року запустив дві коксові батареї та доменну піч. Завдяки цьому виробництво сталі й прокату зросло майже вдвічі, повідомила пресслужба комбінату.

Після ремонту було відновлено роботу доменної печі №6, а також розпочато виробництво коксу на коксових батареях №3 і 4. Порівняно з квітнем 2023 року виробництво сталі зросло на 90% (з 86 000 до 163 000 тонн), а прокату - на 95% (з 78 000 до 152 000 тонн).

У квітні обсяги виробництва зросли, і в порівнянні з березнем 2024 року: чавуну вироблено більше на 28%, сталі - на 31%, прокату - на 31%.

Крім того, комбінат суттєво наростив виробництво залізорудного концентрату: порівняно з попереднім місяцем на 14%, а порівняно з квітнем минулого року - на 112% (з 351 000 тонн до 744 000 тонн).

У першому кварталі 2024 року АрселорМіттал Кривий Ріг збільшив виплавку сталі на 93% - до 278 000 тонн, виробництво прокату збільшилось на 94% - до 262 000 тонн, чавуну - на 50% - до 403 000 тонн, залізорудного концентрату - на 50% 1 до 1,77 млн тонн, доменного коксу - на 60% - до 245 000 тонн.

У березні АрселорМіттал Кривий Ріг отримав дозвіл на будівництво нового хвостосховища "Третя карта" на території Широківського району Дніпропетровської області. Необхідність нового відстійника для складування хвостів збагачення виникла у зв'язку з вичерпанням ресурсу хвостосховищ, які існують на підприємстві зараз.

ArcelorMittal - найбільший виробник сталевої арматури та катанки в Україні. Належить британському бізнесмену з Індії Лакшмі Мітталу. Компанія володіє найбільшим гірничо-металургійним комбінатом ArcelorMittal Кривий Ріг (попередня назва - Криворіжсталь) та низкою малих підприємств, зокрема ArcelorMittal Берислав.