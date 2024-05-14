Модернізація ТЕЦ і розвиток «зеленої» енергетики: Нафтогаз та Swedfund домовилися про співпрацю

НАК "Нафтогаз України" та шведська фінансова установа Swedfund International AB підписали меморандум про співпрацю у проєктах з модернізації теплоелектроцентралей та розвитку відноволювальної енергетики в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Документ передбачає, що Swedfund через свій Проєктний акселератор буде надавати грантове фінансування для проведення техніко-економічних обґрунтувань для просування відповідних пріоритетних проектів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєктний акселератор Swedfund має на меті посилити спроможність розробляти проекти та здійснювати сталі закупівлі у процесі переходу України до стійкої, вуглецево-нейтральної моделі енергетичної системи.

"До Групи Нафтогаз входить низка ТЕЦ, які нам передала держава. Вони у важкому стані та потребують модернізації. Крім того, нас цікавить розвиток проєктів у сфері вітрової енергетики та перехід від використання газових котлів на ТЕЦ до, наприклад, котлів на зеленому паливі. Ми дуже вдячні Swedfund за готовність підтримати нас на цьому шляху", - прокоментував очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Зі своєї сторони, директор проєктного акселератора Swedfund Штефан Фальк наголосив, що установа закладає основи для більш сталих інфраструктурних проектів у сферах цифровізації, водопостачання, утилізації відходів та енергетики. "Підтримка державного Нафтогазу в процесі зміцнення енергетичної безпеки України та довгострокового переходу країни до вуглецевої нейтральності є важливою частиною цього пазлу", - сказав він.

Swedfund - це шведська державна фінансова установа, заснована у 1979 році. Їхня місія - боротьба з бідністю шляхом інвестування в країни, що розвиваються. Інвестиції здійснюються в галузі енергетики та клімату, охорони здоров'я та для охоплення малих і середніх компаній.

Установа управляється Міністерством підприємництва та інновацій Швеції. Операції фінансуються частково шляхом вливання капіталу, за яке відповідає Міністерство закордонних справ Швеції, і шляхом повернення коштів із власного портфеля. Всього Swedfund здійснив понад 240 інвестицій у понад 60 країнах.

Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов під час зустрічі із президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом обговорив перспективи співпраці між компаніями, зокрема, у зберіганні газу.