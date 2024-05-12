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«Укрпошта» продаватиме на аукціонах посилки, які ніхто не забрав протягом пів року
11:18 12.05.2024 |
Посилки, які пролежали на їх складах "Укрпошти" протягом шести місяців, тепер будуть продаватися на аукціонах в мережі Prozzoro.Sale.
Поштові відправлення, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, "Укрпошта" відправляє назад відправнику. Якщо відправник протягом двох тижнів також не забирає посилку, то вона надходитиме на спеціально облаштований склад, де зберігається пів року. Впродовж цього періоду отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку. Якщо вони з якихось причин цього не зробили, то відправлення може бути продано на аукціоні.
Аналогічний підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, таких як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших.
Початкова ціна за кожну посилку становитиме десять гривень, але вони будуть продаватися у вигляді партій по до 100 одиниць. Це дозволить компанії зменшити витрати на зберігання і логістику, компенсуючи їх через виторг від аукціонів.
Одним із ключових аспектів нововведення є збереження анонімності відправлених товарів. Ні компанія, ні покупці не будуть мати попереднього уявлення про зміст партій, що продаються.
Гендиректор "Укрпошти", Ігор Смілянський, підкреслив, що на складах компанії наразі знаходиться понад 10 тисяч незабраних відправлень. Він також застеріг споживачів від шахрайських дій, наголошуючи, що на аукціонах будуть продаватися тільки групові лоти, а не окремі посилки.
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