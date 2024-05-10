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АНАЛІТИКА

Великий ритейл вперше зайшов на ринок постачання продуктів для ЗСУ. Це власник EVA

 

Компанія "ЮТ Компані" (Юкрейніан Трансперент Компані), яка входить до групи Terwin Руслана Шостака, почала займатися постачанням продуктів для Збройних Сил України. Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Шостак - перший представник великого ритейлу, який зайшов на цей ринок.

"Ми з моїм партнером [Валерієм Кіптиком] вирішили створити Ukrainian Transparent Company - прозору українську компанію, використавши для цього накопичений роками досвід, менеджерський та логістичний потенціал. Багато колег вважають, що це постріл у ногу. Жоден великий ритейл, дистрибʼютор, виробник не захотів брати на себе ризики участі у централізованому забезпеченні українських військових продуктами харчування. І ми не хотіли. Але ми не могли просто спостерігати, як Державний оператор тилу дійсно намагається змінити систему, але не має можливості швидко це зробити", - пояснив Шостак своє рішення.

ЮТ Компані стала постачальником продуктів у Запорізькій області. За словами Шостака, це пілотний проєкт.

"Єдина мета компанії - зробити процес державних закупівель прозорим та ефективним, використовуючи досвід розвитку власних бізнесів. Ми постачаємо продукцію напряму від вітчизняних виробників солдатам без націнок. Всі адміністративні витрати ми фінансуємо самостійно, не додаємо їх у вартість - це наш внесок", - розказав він.

Станом на травень 2024 року у Державного оператора тилу десять постачальників продуктів, як старих (ті, що працювали з попереднім закупівельником - Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів), так і нових.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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