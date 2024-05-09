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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» готовий надати свою інфраструктуру для оперативного підключення газової генерації е/е і забезпечити її газом - СЕО

 

НАК "Нафтогаз" готова надавати інфраструктуру своїх підприємств для оперативного під'єднання газових установок виробництва е/е і забезпечити їх природним газом необхідним обсягом, повідомив голова НАК Олексій Чернишов.

"Нафтогаз, зі свого боку, готовий надати ту інфраструктуру, яка в нас уже є, насамперед ТЕЦ, для того щоб встановити, підключити ці установки. Звісно, більш комфортно і швидко їх встановити на наявних потужностях. І ми готові забезпечити їх природним газом, якщо це станеться", - сказав Чернишов на Business Breakfast "Forbes Україна" в середу.

"Маю абсолютно відповідально заявити і гарантувати, що обсягу природного газу буде достатньо для їх забезпечення, ми готові забезпечити додатковий обсяг", - додав він.

Водночас Чернишов припустив, що сучасні газові установки досить енергоефективні й не споживають газ у таких обсягах, як застарілі підприємства теплоенергетики.

Він також зазначив, що, наскільки йому відомо, уряд нині активно опікується переговорами і пошуками щодо постачання таких установок.

"Певна конкретика щодо цього є", - сказав голова "Нафтогазу".

Крім того, як він зазначив, хоча електроенергетика не є пріоритетом і фокусом групи "Нафтогаз", певні плани зі встановлення ним цих газових установок також є, але звернув увагу, що їх проєктування, виробництво, постачання та встановлення потребують часу.

"Що стосується наших планів, ми дивимося на цей сегмент, переважно цю компетенцію нині розвивають в "Укрнафті". Але коли ми говоримо про наступну зиму, безумовно, може йтися виключно про донорські проєкти постачань наявних установок, які могли б надійти до України якомога швидше, умовно кажучи, наступного місяця або в липні, тоді можна встигнути до наступної зими", - пояснив очільник "Нафтогазу".

Як повідомлялося 8 травня з посиланням на Чернишова, Україна ввійде в наступний опалювальний сезон із запасами природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) не менше ніж 13 млрд куб. м.

За його словами, на початок травня в ПСГ містяться понад 8 млрд куб. м.

Загалом за опалювальний сезон 2023/2024 рр. зі сховищ було відібрано 8,5 млрд куб. м природного газу, з них Україна використала 6,7 млрд куб. м. Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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