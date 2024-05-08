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АНАЛІТИКА

«Енергоатом» почав підготовку до будівництва двох нових енергоблоків на Південноукраїнській АЕС

 

НАЕК "Енергоатом" розпочав підготовку до будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано нові енергоблоки № 4 та № 5 за американською технологією АР1000 Westinghouse.

"Враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроєктні роботи, провести необхідні розрахунки тощо", - заявив виконувач обов'язків голови правління "Енергоатома" Петро Котін.

Підготовчі роботи та всі видатки на будівництво нових атомних енергоблоків здійснюються коштом "Енергоатома" - бюджетні кошти, а також кошти чи обладнання, що спрямовуються для відновлення постраждалої енергетичної інфраструктури, для цього не використовуються.

Як повідомлялося, у квітні на Хмельницькій АЕС заявили про старт будівництва п'ятого та шостого енергоблоків. Паралельно з цим добудувуватимуть третій і четвертий.

Нагадаємо, у вересні 2021 року "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. У червні 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні з п'яти до дев'яти одиниць, та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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