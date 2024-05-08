Фінансові новини
- |
- 08.05.24
- |
- 15:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
«Енергоатом» почав підготовку до будівництва двох нових енергоблоків на Південноукраїнській АЕС
13:29 08.05.2024 |
НАЕК "Енергоатом" розпочав підготовку до будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано нові енергоблоки № 4 та № 5 за американською технологією АР1000 Westinghouse.
"Враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроєктні роботи, провести необхідні розрахунки тощо", - заявив виконувач обов'язків голови правління "Енергоатома" Петро Котін.
Підготовчі роботи та всі видатки на будівництво нових атомних енергоблоків здійснюються коштом "Енергоатома" - бюджетні кошти, а також кошти чи обладнання, що спрямовуються для відновлення постраждалої енергетичної інфраструктури, для цього не використовуються.
Як повідомлялося, у квітні на Хмельницькій АЕС заявили про старт будівництва п'ятого та шостого енергоблоків. Паралельно з цим добудувуватимуть третій і четвертий.
Нагадаємо, у вересні 2021 року "Енергоатом" та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. У червні 2022 року компанії підписали угоди про збільшення кількості ядерних енергоблоків, які будуватимуться за технологією AP 1000 в Україні з п'яти до дев'яти одиниць, та про створення в країні інженерно-технічного центру Westinghouse.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Румунія розгляне передачу Patriot Україні
|Коломойському повідомили ще одну підозру - в організації замовного вбивства
|ВАКС заочно арештував ексочільника Фонду держмайна Сенниченка
|Масований удар: РФ атакувала енергооб'єкти в шести областях
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз» планує збільшити закупівлю газу приватних видобувників у 4 рази
|«Енергоатом» почав підготовку до будівництва двох нових енергоблоків на Південноукраїнській АЕС
|«Нафтогаз» планує накопичити 13 мільярдів кубометрів газу до опалювального сезону
|Суд вчергове підтвердив неможливість повернення "Приватбанку" Коломойському
|Укроборонпром починає виробляти міни натовського калібру 60 мм
|ДТЕК орендувала землю під будівництво найбільшої в Україні вітрової електростанції
Бізнес
|Apple представила iPad Air 6: розмір, як у iPad Pro, нове розташування камери, процесор M2 та ціна від $599
|6G встановлює новий рекорд швидкості передачі даних, перевершуючи 5G у 500 разів
|Microsoft анонсувала підтримку української мови у Copilot для Microsoft 365
|Україну на інвестиційному саміті SelectUSA у США в червні представлятимуть 15 стартапів
|Рекорд термоядерного синтезу: 50 млн °C протягом 6 хвилин на реакторі WEST підтримували французькі та американські вчені
|Google зробила свій ШІ-застосунок доступним для України
|В Україні зростає попит на електромобілі