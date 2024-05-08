Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» планує накопичити 13 мільярдів кубометрів газу до опалювального сезону

 

"Нафтогаз України" при підготовці до опалювального сезону планує накопичити принаймні 13 млрд кубометрів газу українського видобутку.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу України" Олексій Чернишов, пише Forbes.

На початок опалювального сезону "Нафтогаз" планує накопичити не менше 13 млрд кубометрів газу. Втім, Чернишов висловив впевненість, що вдасться накопичити більше.

За його словами, у підземних газосховищах наразі зберігається понад 8 млрд кубометрів газу.

Враховуючи, що "Укргазвидобування" нарощує видобуток, "Нафтогаз" планує забезпечити потреби українців газом внутрішнього видобутку.

Нагадаємо:

Група "Нафтогаз" зацікавлена у двосторонньої співпраці з енергетичними компаніями Туреччини, зокрема щодо зберігання турецьких газових резервів у власних підземних сховищах.

Бурове управління "Укрбургаз", що є частиною Групи "Нафтогаз" у квітні встановило рекорд із проходки, пробуривши 40,1 км, що на 24% перевищив максимальне історичне досягнення з проходки.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3828
  0,0862
 0,22
EUR
 1
 42,3168
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3400  0,08 0,20 39,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес