Фінансові новини
- |
- 08.05.24
- |
- 15:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Нафтогаз» планує накопичити 13 мільярдів кубометрів газу до опалювального сезону
13:22 08.05.2024 |
"Нафтогаз України" при підготовці до опалювального сезону планує накопичити принаймні 13 млрд кубометрів газу українського видобутку.
Про це повідомив голова правління "Нафтогазу України" Олексій Чернишов, пише Forbes.
На початок опалювального сезону "Нафтогаз" планує накопичити не менше 13 млрд кубометрів газу. Втім, Чернишов висловив впевненість, що вдасться накопичити більше.
За його словами, у підземних газосховищах наразі зберігається понад 8 млрд кубометрів газу.
Враховуючи, що "Укргазвидобування" нарощує видобуток, "Нафтогаз" планує забезпечити потреби українців газом внутрішнього видобутку.
Нагадаємо:
Група "Нафтогаз" зацікавлена у двосторонньої співпраці з енергетичними компаніями Туреччини, зокрема щодо зберігання турецьких газових резервів у власних підземних сховищах.
Бурове управління "Укрбургаз", що є частиною Групи "Нафтогаз" у квітні встановило рекорд із проходки, пробуривши 40,1 км, що на 24% перевищив максимальне історичне досягнення з проходки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Румунія розгляне передачу Patriot Україні
|Коломойському повідомили ще одну підозру - в організації замовного вбивства
|ВАКС заочно арештував ексочільника Фонду держмайна Сенниченка
|Масований удар: РФ атакувала енергооб'єкти в шести областях
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз» планує збільшити закупівлю газу приватних видобувників у 4 рази
|«Енергоатом» почав підготовку до будівництва двох нових енергоблоків на Південноукраїнській АЕС
|«Нафтогаз» планує накопичити 13 мільярдів кубометрів газу до опалювального сезону
|Суд вчергове підтвердив неможливість повернення "Приватбанку" Коломойському
|Укроборонпром починає виробляти міни натовського калібру 60 мм
|ДТЕК орендувала землю під будівництво найбільшої в Україні вітрової електростанції
Бізнес
|Apple представила iPad Air 6: розмір, як у iPad Pro, нове розташування камери, процесор M2 та ціна від $599
|6G встановлює новий рекорд швидкості передачі даних, перевершуючи 5G у 500 разів
|Microsoft анонсувала підтримку української мови у Copilot для Microsoft 365
|Україну на інвестиційному саміті SelectUSA у США в червні представлятимуть 15 стартапів
|Рекорд термоядерного синтезу: 50 млн °C протягом 6 хвилин на реакторі WEST підтримували французькі та американські вчені
|Google зробила свій ШІ-застосунок доступним для України
|В Україні зростає попит на електромобілі