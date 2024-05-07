Укроборонпром починає виробляти міни натовського калібру 60 мм

Державний холдинг "Українська оборонна промисловість" береться до виробництва мін натівського калібру 60 мм, розказав у понеділок на форумі оборонних індустрій "Україна - ЄС" гендиректор УОП Герман Сметанін.

"Підприємства акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" роблять все можливе та неможливе для збільшення виробництва озброєнь і військової техніки як на вітчизняних потужностях, так і на тих, що розташовані за кордонами нашої держави. Нам вдалося залучити значний обсяг українських коштів для масштабування виготовлення продукції, зокрема боєприпасів. Проте наші спроможності приблизно втричі вище наявного рівня фінансування", - розказав він.

Після цього він повідомив, що підприємства УОП змогли наладити серійне виробництво артилерійських снарядів, а також мінометних мін радянських калібрів, а тепер поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО - 60-мм мінометних мін.

Раніше приватна компанія "Українська бронетехніка" повідомляла, що вона єдиний в Україні виробник мінометного пострілу 60 мм.

"Ми знаємо орієнтовний обсяг виробництва боєприпасів на російських підприємствах і на підприємствах їх партнерів. Розуміємо, що наших власних потужностей навіть з великим зростанням виробництва недостатньо, щоб вести війну на паритетних умовах. Тому завдання підприємств Укроборонпрому та союзників України - забезпечити наші Сили оборони достатньою кількістю боєприпасів", - додав Сметанін.