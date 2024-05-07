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ДТЕК орендувала землю під будівництво найбільшої в Україні вітрової електростанції
09:56 07.05.2024 |
Компанія ДТЕК ВДЕ, яка належить Рінату Ахметову, пройшла необхідні процедури з погодження та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні для продовження реалізації проєкту Полтавської вітроелектростанції. Про це йдеться на сайті ДТЕК.
Компанія отримала позитивний відгук архітектурно-містобудівної ради при департаменті будівництва, містобудування й архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської ОВА щодо детального плану територій (ДПТ) для будівництва, експлуатації й обслуговування Полтавської ВЕС з орієнтовною проєктною потужністю 650 МВт.
Детальний план територій для будівництва й експлуатації Полтавської ВЕС погодили на громадських слуханнях Глобинської міської територіальної громади й затвердили на сесії Глобинської міської ради.
Там 25 квітня ухвалили рішення надати в оренду ДТЕК перші земельні ділянки комунальної власності - 120 штук орієнтовною площею 205 га.
ДТЕК і Глобинська міська рада вже погодили й підписали договори оренди землі та зареєстрували права оренди в Державному реєстрі права на нерухоме майно.
Також подали пакет документів у НЕК "Укренерго" для одержання технічних умов на під'єднання 650 МВт генерувальних потужностей у мережу національного оператора. Зараз проводяться орнітологічні дослідження й вітромоніторинг.
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