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АНАЛІТИКА

Росіяни зруйнували м'ясокомбінат «М'ясний» у Харкові

Росіяни зруйнували м&apos;ясокомбінат «М&apos;ясний» у Харкові

 

Внаслідок удару по Харкову в суботу, 4 травня, постраждав м'ясокомбінат "М'ясний" Олександра Скорика, депутата Харківської обласної ради. Про це він повідомив у Facebook, показавши наслідки удару.

"Наше життя і серце вщент [розбите]", - йдеться в Instagram підприємства.

Удар по Харкову у суботу стався близько 16:30. На підприємстві, яке постраждало, виникла масштабна пожежа, були поранені шестеро працівників: чотири жінки та двоє чоловіків.

За попередніми даними прокуратури, росіяни використали для удару ракету зенітно-ракетного комплексу С-300. Вона прилетіла з території сусідньої Бєлгородської області Росії.

ТОВ "МК М'ясний" засноване понад 20 років тому, під нинішнім брендом підприємство працює з 2013 року. Комбінат працює переважно на північному сході України, має магазини також у Києві.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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