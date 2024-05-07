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Росіяни зруйнували м'ясокомбінат «М'ясний» у Харкові
13:43 06.05.2024 |
Внаслідок удару по Харкову в суботу, 4 травня, постраждав м'ясокомбінат "М'ясний" Олександра Скорика, депутата Харківської обласної ради. Про це він повідомив у Facebook, показавши наслідки удару.
"Наше життя і серце вщент [розбите]", - йдеться в Instagram підприємства.
Удар по Харкову у суботу стався близько 16:30. На підприємстві, яке постраждало, виникла масштабна пожежа, були поранені шестеро працівників: чотири жінки та двоє чоловіків.
За попередніми даними прокуратури, росіяни використали для удару ракету зенітно-ракетного комплексу С-300. Вона прилетіла з території сусідньої Бєлгородської області Росії.
ТОВ "МК М'ясний" засноване понад 20 років тому, під нинішнім брендом підприємство працює з 2013 року. Комбінат працює переважно на північному сході України, має магазини також у Києві.
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