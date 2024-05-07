Укрзалізниця цьогоріч збільшила обсяг експортних перевезень у 1,5 раза

У січні - квітні 2024 року АТ «Укрзалізниця» перевезло в експортному сполученні 30,4 млн т вантажів, що на 48,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила пресслужба УЗ, передає Укрінформ.

«За січень-квітень 2024 року залізницею в експортному сполученні перевезено 30,4 млн тонн вантажів. Це на 48,8% більше аналогічного періоду минулого року», - йдеться в повідомленні.

Як зауважують в компанії, це рекордна за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт.

Найбільше серед вантажів, які експортувалися залізницею у 2024 році, було навантажено зерна - 12,9 млн т та залізної і марганцевої руди - 12,5 млн т. Крім того серед основних експортних вантажів чорні метали - 1,6 млн т та мінбудматеріали - 867 тис. т.

За словами голови правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Лященка, нарощування обсягів вантажоперевезень, зокрема експорту, залишається серед пріоритетів компанії на 2024 рік.

Загалом за січень - квітень 2024 року залізницею перевезено 59,9 млн т вантажів, що на 28,7% більше аналогічного періоду минулого року.

Як повідомлялося, АТ «Укрзалізниця» у січні-квітні 2024 року перевезло 8,43 млн пасажирів, у дальньому сполученні перевезла на чверть більше пасажирів, ніж торік за аналогічний період.