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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна вперше продає завод, конфіскований через санкції

Фонд держмайна вперше продає завод, конфіскований через санкції

 

Фонд державного майна виставив на продаж завод "ПентоПак" з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі, яке було конфісковане у родини російсько-грецького олігарха Івана Саввіді. Стартова ціна активу становить 203,7 млн грн.

Про це повідомляє голова Фонду Віталій Коваль.

"ПентоПак" сьогодні - це прибутковий бізнес з потужним експортним потенціалом. Завод співпрацює з відомими українськими брендами та експортує продукцію до понад 30 країн світу. Підприємство зберегло 193 робочих місця і не має заборгованостей по заробітній платі та перед бюджетом", - додав він.

За його словами, компанія планує модернізацію виробництва та вихід на нові ринки пакувальних матеріалів для молочної промисловості, переробки риби та упаковки кормів для тварин.

Кошти від продажу "ПентоПак" спрямовують на відбудову нашої держави. Онлайн-торги у системі "Прозорро.Продажі" відбудуться 31 травня.

Хто такий Саввіді

Як повідомлялося, російсько-грецький бізнесмен та власник морського порту "Салоніки" та футбольного клубу "ПАОК" у Греції Іван Саввіді володіє в Україні компанією з виробництва продукції із пластмаси "Пентопак" та компанією з торгівлі "Атлантіс-Пак Україна", які раніше були арештовані та передані до АРМА.

У 2015 році Саввіді публічно підтримав окупацію Криму та його так зване "приєднання" до російської федерації. А федерація "Греки Росії", яку фінансує Саввіді, передавала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам та ватажку так званого "ДНР" Денису Пушиліну. Джерело: https://biz.censor.net/n3487966
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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