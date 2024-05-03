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АНАЛІТИКА

Нафтогаз та SOCAR обговорили можливості зберігання азербайджанського газу в Україні

 

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов під час зустрічі із президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом обговорив перспективи співпраці між компаніями, зокрема, у зберіганні газу.

Як передає Укрінформ, про це Чернишов повідомив у Фейсбуці.

"Продуктивна зустріч із президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом. Обговорили перспективи співпраці в нафтогазовій галузі, включно з можливістю зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ", - написав Чернишов.

Він зазначив, що компанії працюють над розширенням співробітництва.

Як повідомлялося, Група Нафтогаз розраховує поглибити співпрацю із енергетичними компаніями Туреччини, зокрема у зберіганні газу.
 

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