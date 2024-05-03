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Нафтогаз та SOCAR обговорили можливості зберігання азербайджанського газу в Україні
12:05 03.05.2024 |
ПЕК (газ та електроенергія), Новини компаній, Міжнародні новини
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов під час зустрічі із президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом обговорив перспективи співпраці між компаніями, зокрема, у зберіганні газу.
Як передає Укрінформ, про це Чернишов повідомив у Фейсбуці.
"Продуктивна зустріч із президентом азербайджанської нафтогазової корпорації SOCAR Ровшаном Наджафом. Обговорили перспективи співпраці в нафтогазовій галузі, включно з можливістю зберігання азербайджанського газу в українських ПСГ", - написав Чернишов.
Він зазначив, що компанії працюють над розширенням співробітництва.
Як повідомлялося, Група Нафтогаз розраховує поглибити співпрацю із енергетичними компаніями Туреччини, зокрема у зберіганні газу.
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