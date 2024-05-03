Заарештований сумський завод Насосенергомаш дістанеться Енергоатому

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) збирається передати заарештовані корпоративні права сумського заводу Насосенергомаш в управління групи Енергоатому. Про це повідомила пресслужба АРМА.

Контрольний пакет акцій підприємства належить кіпрській H.M.S. Capital Limited, а через неї - росіянину Володимиру Лук'яненку, який із травня 2023 року перебуває під санкціями РНБО. Основними контрагентами Насосенергомашу до повномасштабної війни були російські підприємства Гідромашсервіс, НижнєвартовськРемСервіс та ГМС "Лівгідромаш".

Навесні 2022 року корпоративні права, статутний капітал, рухоме та нерухоме майно підприємства потрапили під арешт, але це не завадило заводу продовжити виконання контрактів із російськими підприємствами в обхід санкцій.

Для цього замовника змінили на німецьку компанію ГМС Груп, яка постачала українську продукцію до погодженого холдингом індійського підприємства. Воно займалося постачанням обладнання Росатому для використання у будівництві атомних станцій. Окремою схемою обладнання українського підприємства постачалось до Росії через компанії посередників у Туреччині та Казахстані.

В рамках слідства на Насосенергомаші вилучили обладнання, підготовлене до відправлення на будівництво атомних електростанцій в Бангладеш та Індії, а двом керівникам заводу повідомили про підозру за статтею про колабораціонізм (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу).

6 листопада 2023 року Міністерство юстиції України запустило процес конфіскації українських активів російської Групи ГМС, зокрема й Енергомашу.

АРМА повідомило, що зараз напрацьовується дорожня карта передання цього активу до відповідного підприємства АТ "Енергоатом" для забезпечення інтересів України.

Разом із Насосенергомашем до Енергоатому має відійти ще один пов'язаний із Лук'яненком актив - АТ "Науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" (ВНДІАЕН).