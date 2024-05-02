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Агрохолдинг МХП отримав $140 мільйонів прибутку і збільшив експорт курятини з України
16:14 02.05.2024 |
Агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2023 році отримала чистий прибуток у розмірі $142 млн після збитку на $231 млн роком раніше.
На фінансові результати МХП вплинуло зменшення збитків від курсових різниць у минулому році до $40 млн, у 2022 році вони становили $365 млн, йдеться у звітності компанії на сайті Лондонської фондової біржі.
Виторг агрохолдингу минулого року зріс на 14% - до $3,02 мільярда.
При цьому виторг від експорту зріс на 13% - до $1,81 млрд або 60% загального виторгу.
Операційний прибуток МХП у 2023 році зріс на 33% - до $339 млн, а скоригований показник EBITDA збільшився на 16% - до $445 млн.
Обсяг виробництва м'яса птиці підприємствами МХП в Україні незначно зріс - до 718,64 тис. тонн. Водночас обсяги виробництва м'яса птиці на підприємствах європейського підрозділу Perutnina Ptuj (має потужності у Словенії, Хорватії, Сербії та Боснії і Герцеговині) зросли на 6% - до 131,02 тис. тонн.
Середня відпускна ціна МХП на м'ясо птиці в Україні у минулому році залишилася на рівні $1,95 без ПДВ за кілограм, як і рік тому.Середня ціна на м'ясо птиці, вироблене підприємствами Perutnina Ptuj, зросла на 6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 3,54 євро за кг.
При цьому експорт м'яса птиці з України у 2023 році зріс на 8% - до 396,92 тис. тонн (у 2022 році становив 368,38 тис. тонн).
МХП - провідний виробник курятини в Україні. Холдинг контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових та олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць і вирощування поголівʼя, переробки, збуту, дистрибуції та продажу мʼяса птиці.
Власник - Юрій Косюк, загальна кількість працівників - 30 тис. Торгові марки МХП - "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський".
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