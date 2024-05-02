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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця запускає в роботу єдине цифрове вікно для вантажовласників

 

АТ «Укрзалізниця» з 1 червня припиняє роботу системи «АС Клієнт УЗ» і запускає в роботу новий сервіс для клієнтів, що здійснюють вантажні перевезення.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Укрінформ.

«До єдиного цифрового вікна для роботи клієнтів з вантажних перевезень «е.Портал УЗ-Карго» вже приєдналося близько 2 тис. замовників послуг та 5 тис. користувачів. З 1 червня Укрзалізниця припиняє роботу системи «АС Клієнт УЗ», яка використовувалася вантажовласниками з 2011 року дотепер», - ідеться в повідомленні.

Новий портал надає клієнтам не лише доступ до електронних сервісів для організації перевезень вантажів. На ньому можна отримувати інші послуги, пов'язані з вантажоперевезеннями, зокрема, укладати різні типи договорів за спрощеною процедурою, погоджувати замовлення на перевезення та інші супутні послуги.

Також можна обмінюватися електронними документами й даними щодо послуг з організації перевезень, у тому числі при вирішенні спірних питань, що виникли у процесі виконання перевезення та розрахунків за них.

В УЗ наголошують, що «е.Портал УЗ-Карго» має сучасні засоби захисту інформації від несанкціонованих втручань та спроб зламу.

Як повідомлялося, з початку квітня АТ «Укрзалізниця» навантажило майже 2,4 млн т зернових, з яких 2,2 млн т було перевезено на експорт.
 

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