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АНАЛІТИКА

МХП купує компанію з переробки м'яса в Україні за EUR14,0 млн

 

Агрохолдинг "МХП", найбільший виробник курятини в Україні, 15 квітня 2024 року уклав угоду про купівлю 100% корпоративних прав у компанії, що займається переробкою м'яса в Україні, за EUR14,0 млн (еквівалент $15,1 млн), випливає з річного звіту, оприлюдненого в четвер.

"До дати затвердження цієї фінансової звітності група здійснила оплату в розмірі EUR3,5 млн за 24,9% відповідних корпоративних прав", - зазначено в документі.

Згідно з ним, очікується, що угоду буде завершено до кінця року. При цьому мають бути виконані певні умови, включно зі схваленням відповідних регулювальних органів.

Окрім цього, "МХП" повідомляє, що 29 грудня 2023 року уклав угоду про придбання 81% корпоративних прав у бізнесі, що займається розведенням птиці та переробленням м'яса в Албанії, за оціночну винагороду в розмірі EUR16,8 млн ($18,1 млн). Завершення цієї угоди підлягає схваленню відповідними регулювальними органами.

Раніше повідомлялося, що антимонопольні відомства Албанії та України вже схвалили цю угоду, дозволивши словенському виробнику птиці Perutnina Ptuj, що входить до МХП, і Balfin - Balkan Finance Investment Group sh. p. k. (Тирана, Албанія) створити в Албанії спільне підприємство Perutnina Ptuj Albania sh.p.k. Згідно з угодою, Perutnina Ptuj Albania sh. p. k. купує компанії Driza sh. p. k., Fresh Chicken Albania 2019 sh. p. k., Industria Foragjere (VEAF) sh. a., EURO ALB 2009 SHPK (Фієрі, Албанія), а також має намір придбати активи компаній Kompleksi Patos і Qendra Prinderore, які належать бізнесменові Гікмету Дрізі.

Агрохолдинг "МХП" займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. Акції холдингової компанії є в обігу на основному майданчику Лондонської фондової біржі. У 2020 році основний акціонер і голова правління Юрій Косюк заявив про поступову трансформацію "МХП" у кулінарну компанію.

"МХП" за 2023 рік отримав чистий прибуток $142 млн порівняно зі збитком $231 млн за 2022 рік, а його виручка зросла на 14% - до $3,021 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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