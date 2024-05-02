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АНАЛІТИКА

Компанії київського рантьє Вагіфа Алієва запідозрили в ухиленні від податків

 

Національна поліція розслідує кримінальне провадження про ухилення від сплати податків компаніями "Інвестбуд гарант", "ТРЦ Лавина" та "Мандарин Плаза", які входять до бізнес-імперії київського рантьє Вагіфа Алієва. Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду Києва, опублікованої в судовому реєстрі 30 квітня.

Кримінальне провадження №42022000000001167 зареєстрували ще в кінці серпня 2022 року. Одразу після цього Алієв перереєстрував усі згадані компанії на дочку - Марину Дорохіну.

За версією слідства, посадові особи компаній у змові з бенефіціаром випустили незабезпечені облігації "з метою збільшення власних витрат та ухилення від сплати податку на прибуток шляхом безпідставних виплат доходів у вигляді відсотків за облігаціями за неринковими ставками в адресу афілійованих суб`єктів господарювання та з подальшим виведенням грошових коштів в неконтрольований державою обіг".

Обставини, які вивчаються під час слідства, стосуються періоду 2019-2020 років.

У вересні 2023 року в офісі інвестиційного фонду "Рентал", який контролюють Дорохіна та бізнес-партнер Алієва Олександр Спектор, відбулися обшуки, під час яких були вилучені документи, що стосуються операцій із цінними паперами фонду та пов'язаних компаній.

Кримінальне провадження розслідують за статтями ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) і ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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